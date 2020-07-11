'Yasaktır' levhasına rağmen ırmağa girdi, hayatını kaybetti

AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:24

Belkıs Mahallesi'ndeki Şahintepesi piknik alanına arkadaşlarıyla giden Caner Aykut (31), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Aykut'un bir süre sonra suda çırpınmaya başladığını gören birlikte yüzdüğü kardeşi Cüneyt Aykut ve arkadaşı Osman Tanay, Aykut'u kurtarmaya çalıştı.

Irmak akıntısının güçlü olması nedeniyle kurtarmada başarılı olamayan ikili, bağırarak vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredekilerin de yardımıyla karaya çıkarılan Caner Aykut, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- ACI HABERİ ALAN KARDEŞİ VE ARKADAŞI BAYILDI



Kardeşinin öldüğünü öğrenen Cüneyt Aykut ile arkadaşı Osman Tanay, fenalık geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bayılanlara müdahale etti.

Piknik alanında, "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" levhalarının bulunduğu görüldü.