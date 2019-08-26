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Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer alan Yaşamak Güzel Şey filmi merak konusu oldu. Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Conka gibi oyuncuların yer aldığı Yaşamak Güzel Şey dramatik ve komedi türünde bir film olarak çekildi.

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Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi saat 20:00'da izleyici ile buluşacak. Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Yaşamak Güzel Şey filmi 2017 yılında vizyona girdi. Dramatik Komedi türünde çekilen Yaşamak Güzel Şey filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Conka gibi oyuncular yer alıyor. Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?
Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlentiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.
 
 
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?
Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. 
 
OYUNCULARI KİMLER?
2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncu kadrosu şöyle;  Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan
 

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