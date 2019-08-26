Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer alan Yaşamak Güzel Şey filmi merak konusu oldu. Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Conka gibi oyuncuların yer aldığı Yaşamak Güzel Şey dramatik ve komedi türünde bir film olarak çekildi.