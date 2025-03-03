“Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerine göre; dünyada 733 milyon insan açlıkla mücadele ederken 74 ülkede 343 milyon insan akut gıda güvensizliği altında yaşamını sürdürüyor. Raporda açlık rakamlarının geçen yıla göre yüzde 10 arttığı ve bunun pandemide kaydedilen seviyeye çok yakın olduğu bildirilirken bu sayının istatistik olarak dünya nüfusunun yüzde 10'una denk geldiği belirtiliyor. Yeryüzü Doktorları da uzun yıllardır ihtiyaç sahibi ülkelerde kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle baş gösteren açlık problemleri için beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Proje kapsamında beslenme sağlığı merkezleri kuran ve açlıktan doğan malnütrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavileri uygulayan dernek, bu yılki kampanyası olan "Yaşam ile Ölüm Arasındaki Fark" kampanyası ile dikkat çekiyor.

4 ÜLKEDE BESLENME SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE MALNÜTRİSYONLA MÜCADELE EDİLİYOR

Yaşanan krizler neticesinde yetersiz beslenmenin sonucu olarak kilo kaybı ve büyüme geriliğine neden olan malnütrisyon hastalığı tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanıyor. Vücudun sindirim sistemini ve organların fonksiyonlarını işlevsiz hale getiren hastalık uzun vadeli tedavi süreci gerektiriyor. Yeryüzü Doktorları da özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen hastalık için tıbbi beslenme tedavisi yürütüyor. Normal gıdaların yenilip sindirilemediği bu ölümcül hastalık için dernek; Yemen, Çad, Afganistan, Somali'de açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde hastanın ihtiyacına göre özel besleyici mamalar (RUTF) ile tedavi programı uyguluyor. Doktor kontrolünde belli bir aralıkta tüketimi sağlanan terapötik gıdalar sayesinde çocukların düzenli kilo alımı ve sağlıklı gelişimi sağlanıyor. Ayrıca dernek, hamile ve emziren annelerde sıkça görülen malnütrisyon tedavisinin yanı sıra kadınlara yönelik jinekolojik muayene, gebelik için ultrason ve laboratuvar hizmeti de sunarak çocukların anne karnındayken sağlıklı takiplerini yaparak hem anneyi hem çocuğu hayata bağlıyor. Yeryüzü Doktorları "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyasıyla yıllardır başta Afrika coğrafyası olmak üzere sürdürdüğü açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi ve bölgenin sağlık sisteminin iyileştirilmesini hedefliyor.

RAMAZAN'I 44 ÜLKEDE KUMANYA VE İFTAR SOFRALARIYLA KARŞILIYOR

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekipleri ve açtığı daimî kliniklerinde beslenme sağlığı projeleriyle faaliyetlerini sürdürürken kampanyayı desteklemek ve Ramazan ayının bereketini yaşamak için yardım çalışmalarını 44 ülkede gerçekleştirecek. Dernek Ramazan boyunca Afganistan, Arjantin, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Bosna-Hersek, Brezilya, Çad, El Salvador, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Filistin, Gambiya, Güney Afrika, Haiti, Hindistan, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lesotho, Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Moritanya, Myanmar Burma, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Togo, Uganda, Ürdün, Yemen, Zimbabve'de kumanya dağıtımı yapacak ve iftar sofraları kurarak dünyanın dört bir yanında Ramazanı karşılayacak.

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney "Dünya yoksulluk, kuraklık, savaşlar ve iç karışıklıklarla her geçen gün yaşanması zor bir hale geliyor. Krizlerin ortasında yaşanan mağduriyetler, anneler ve çocuklar en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Gazze, Yemen, Somali gibi muhtelif tüm coğrafyalarda gıdaya ve temiz suya erişim zorlaşırken en temel hak olan sağlık ihtiyacına Yeryüzü Doktorları olarak cevap vermeye çalışıyoruz. 2012 yılından bugüne açlığa ve buna bağlı hastalıklara karşı sağlık ekiplerimiz ve kliniklerimizle tedavi programları uyguluyoruz. Beslenme sağlığı çalışmalarımıza ek olarak bölge halkına gıda kolisi yardımlarımızla açlığa karşı elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu yüzden mutlulukla karşıladığımız ve paylaşmayı anladığımız bir Ramazan ayına daha girerken "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyamızı başlattık. Gazze'de, Arakan'da, Suriye'de, Sudan'da, Yemen'de açlıkla mücadele veren ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada kumanya dağıtımlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu noktada bağışçılarımızdan destek bekliyoruz. Yapacağınız 880 TL tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi bağışı ile bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Çünkü bir bağışınız o çocuk için çok büyük bir fark." ifadelerini kullandı.