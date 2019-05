Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser rekorunu kırdı!

New York’taki Christie's müzayede evinde Çarşamba günü yapılan açık artırmaya sunulan olmayan tavşan heykelinin fiyatının 10 dakika içerisinde 80 milyon dolara çıktığı ve tüm masraflarla birlikte net olarak 91 milyon 75 bin dolar olduğu belirtildi.

​Yaklaşık bir metre boyunda olan ve şişirilebilen tavşan heykeli 20. yüzyıl sanatının 'en ikonik' eserleri arasında gösteriliyordu.

İKİNCİ KEZ REKORUN SAHİBİ

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser rekoru henüz altı ay önce İngiliz ressam David Hockney tarafından kırılmıştı. Hockney'e ait ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ ‘Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)’ adlı tablosu yine Christie's müzayede evinde 90,3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

64 yaşındaki Koons, beş yıl önce de yine aynı rekorla anılmıştı. Sanatçının ‘Balloon Dog (Orange)’ yani ‘Balon Köpek (Turuncu)’ adlı heykeli 2013 yılında 58.4 milyon dolara alıcı bulmuştu. Koons, tavşan heykeliyle bir kez daha bu rekorun sahibi oldu.

(Sputnik)