Yasemin Adar kimdir Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Yasemin Adar kaç yaşında nereli?

Yasemin Adar kimdir? Yılbaşı özel akşamında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan ünlü sporcu Yasemin Adar kimdir kaç yaşında nereli? Kim Milyoner Olmak İster? Adlı yarışma programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programı olup Selçuk Yöntem tarafından sunulmaya devam etmektedir. Tüm ülkeyi ekranlarda kilitleyen bu program, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın 3 günü yayınlanmaktadır. İlk önce ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık tarafından sunulmakta olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla ünlü sanatçı dostları tarafından devam ettirilmiş ve bir süre sonra da yine Işık’ın yakın arkadaşlarından olan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem ile yayın akışına devam etmiştir.

YASEMİN ADAR KİMDİR?

İlk milli dünya şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar kimdir? 75 kiloda dünya şampiyonu olan sporcumuz kaç yaşında? Belaruslu rakibini 5-4 yenerek şampiyon olan Yasemin Adar’ ın biyografisi…

Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kilo müsabakasında Belaruslu rakibini 5-4 yenerek altın madalya gururunu yaşatan Yasemin Adar bir ilke imza attı. Türkiye’nin kadınlar dalında ilk dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdı. 2016 Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’ye aynı gururu yaşatarak altın madalya sahibi olan genç sporcu Paris’te iki heyecanı birden yaşadı.

Altın madalyanın takdimi sonrası İstiklal Marşı’nı okutma gururu yaşayan Yasemin, gözyaşlarını tutamazken; galip geldiği minderde bir heyecanı daha yaşadı. Türk bayrağımızı sırtına alarak salon turunu atmasının hemen sonrasında sürpriz bir evlenme teklifi aldı. Erdem Yiğit diz çökerek Yasemin Adar’a evlenme teklifinde bulundu ve Adar ise yüzüğü parmağına takarak cevabını vermiş oldu.

6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir doğumlu olan Yasemin Adar, güreş tutkunu bir ailenin evladıdır. Fırıncı bir babanın kızı olan Yasemin spora gülle ve atletizmle başlamış, sonrasında güreş ile spor kariyerine devam etmiştir.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde okurken atletizm takımda yer alan genç sporcu daha sonra Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na devam etmiştir.

Memleketi Balıkesir’de güreşe yönelen genç sporcu, Aslan Seyhanlı'nın da teşvikiyle Balıkesir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bu spora başladı.

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde güreş kariyerini sürdüren Yasemin, aynı zamanda Niğde'de beden öğretmenliği yapmaktadır.

2013 yılında Mersin Akdeniz oyunlarında 72 kilo dalı altın madalyasının sahibi olan genç sporcu 2016 yılında da adını zirveye yazdırmıştır.

2016 yılı Avrupa Şampiyonası’nda ilk altın madalyanın sahibi olan Adar, Türkiye’nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Riga’da düzenlenen şampiyonada 75 kilo dalı müsabakasında Rus rakibi Alena Starodubtseva'yı 7-0 mağlup etmiştir.

2017 yılına gelindiğinde Fransa Paris’te düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında adını finale yazdıran genç sporcu, Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek altın madalya sahibi olmuştur. Genç ve başarılı sporcu Yasemin Adar, Türkiye’nin ilk dünya güreş şampiyonudur.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışma Kuralları Nelerdir?

Kim Milyoner Olmak İster? Adlı yarışma programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programı olup Selçuk Yöntem tarafından sunulmaya devam etmektedir. Tüm ülkeyi ekranlarda kilitleyen bu program, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın 3 günü yayınlanmaktadır. İlk önce ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık tarafından sunulmakta olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla ünlü sanatçı dostları tarafından devam ettirilmiş ve bir süre sonra da yine Işık’ın yakın arkadaşlarından olan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem ile yayın akışına devam etmiştir.

Yarışma Sürecinde Geçerli Kurallar Nelerdir?

Selçuk Yöntem’in sunmuş olduğu binilir yarışmasında yarışmacılar için toplamda 12 soru bulunuyor. 2. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için 1.000 TL, 7. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için ise 15.000 TL’lik baraj soruları yer almaktadır. Yarışmasının yarışmayı kaybetmesi durumunda en son geçmiş olduğu baraj sorusunun ödülünü almaya hak kazanmaktadır. Yarışmacı, çekilmek istemesi durumunda da yine en son tanımlamıştır olduğu sorunun ödülünü almaktadır. Tüm bunlarla birlikte yarışmacılar toplamda 4 joker hakkı sunulmaktadır ve yarışmacı bu jokerlerden 3’ünü dilediği zaman kullanma hakkına sahiptir. 4. joker hakkı olan çift cevap hakkını ise yarışmacı 7. soruyu da bildikten sonra sonra kullanabilmektedir.

Eski yarışmadan farklı bir yönü olarak yeni yarışmada yarışmacılar “sesli soru” ile karşı karşıya getirilmektedir. Yarışmacı ilk olarak ses kaydını dinletiliyor ve arkasından dinlerken bu ses kaydı ile ilgili sorulan soruya cevap vermesi isteniyor. Söz konusu bu sesli soru, 2. baraj olan 7. soru dâhil olmak üzere ilk 7 soruyu içine alan bölümde yer almaktadır.

Yarışmada Sunulan Joker Hakları

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir. 378

Soru ve Ödülleri

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Dolayısı ile yarışmanın büyük ödülü 12. soru ile 1.000.000 TL’dir. Yarışmanın eski versiyonunda 500 Milyar olan ödül, 2005 senesinde paralardan atılan 6 sıfır dolayısı ile 500 Bin YTL olarak değiştirilmişti. Ancak daha sonra YTL’nin adı TL olunca buna bağlı olarak da büyük ödül 500 bin TL adını aldı. Dolayısı ile programın ismi de Kim Beş Yüz Bin İster? adını aldı. Ancak daha sonraki süreçte tekrar yayına giren programda büyük ödül diğer ülkelerde olduğu gibi 1 Milyon TL olarak değiştirildi.