Yaşı 5 kurusu 100 lira! Üreticisinin yüzünü güldürüyor

IHA 4 Şubat 2022 Cuma 10:19 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:19

Bilecik'te hasadı biten cennet hurmasında satıcıların beğenmediği hurmalar İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Baştacı Kadınlar Derneğine ait seralarda kurutuluyor. Yaş olarak ortalama fiyatı 5 TL'den satılan cennet hurması kurutulunca fiyatı 100 TL'ye kadar çıkıyor.

"ATIK HURMALARIMIZ ARTIK DEĞERLENİYOR"

Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, Başköy, Küplü ve Bekdemir civarında kasım ayında yaklaşık 700 ton hurma hasadı yapıldığı anlatarak, "Toplanılan hurmalar tüccarlar tarafından alınıyor. Fakat bereli hurmalarımız daha öncelerden hep çöpe atıyorduk. Hayvan olan hayvanına veriyor. Evlerin balkonlarında kurutabildiğimizi kurutuyoruz ya da pekmez olarak değerlendiriyoruz. Ama tonlarca hurmamız çöpe gidiyordu. Bu kurutma serası sayesinde bunun da önüne geçmiş olduk. Atık hurmalarımız da artık değerleniyor. Mutfaklarda yerini alıyor" dedi.

"KURU HURMA YAŞ HURMAYA GÖRE DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR"

2020 yılında İçişler Bakanlığından bir proje yaptıklarını anlatan Duman, "Kalan hurmalar önce soyma işlemi yapılıyor, ardından saplara bağlanıyor. Sapı olmayan hurmalar da fileler yardımıyla askılara asılıyor. Bunun öncesinde kaynar kekikli suya batırıyoruz, böceklenme ve sineklenmeyi engellemek açısından. Sonrasından 1, 1 buçuk ay zarfında kuruması bekleniyor. Bunun kuruması için rüzgâr ve güneş yardımı gerekli. Malum hurma sonbahar sezonunda olduğu için güneş her zaman olmayabiliyor. Biz de bu yüzden hava sirkülasyonunu engellemesi açısında seramızda vantilatörler yardımıyla bu işi yapıyoruz. Kuru hurma yaş hurmaya göre daha fazla tercih ediliyor. Bunu nedeni de yaş hurmanın yenmesi için çok olgunlaşmış olması gerekiyor. Yenmesi biraz meşakkatli zor bir şey. Biraz serti de ağızsa burukluk veriyor. Ama kuru hurma lezzet açısından da sağlık açısından da faydalı. Özellikle lif kaynağı olduğu için bağırsak sisteminde çok faydalı bir ürün. Çocukların ellerinde atıştırmalık olarak, sağlıklı bir ürün. Hurmanın üzerinde görmüş olduğunuz beyazlık içindeki kendi pudrasını yani şekerinin dışarıya salımı. Bu şekilde beyazladıktan sonra biz satışa başlıyoruz" dedi.

"BİZLER ÇOCUKLARIMIZA ÇİKOLATA VERMEK YERİNE KURUTULMUŞ HURMA VERİYORUZ"

Dernek üyesi Asiye Diyar Varoğlu ise, "Biz bu hurmaları ağaçtan topladığımız zaman yerlere düşüyor ve zedeleniyor. Daha önceki yıllarda biz bunları çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bunları değerlendirmek amacıyla suyduk, kuruttuk ve çok yenilebilir bir hale getirdik. Kahve yanında, çocuklara yedirdiğimiz zaman çok daha faydalı oluyor. Şekerli yiyecek, çikolata vermek yerine biz bunları veriyoruz. Kahvenin yanında mükemmel bir şey. Misafirlerimize de ikram ediyoruz. Hatta tatillerimize götürüyoruz. Her yere götürüyoruz. Yiyen de çok memnun kalıyor" dedi.