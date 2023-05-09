Yasin Börü'nün annesi: Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü hatırlayın

Diyarbakır'da, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ekim 2014'te yaptığı çağrının ardından, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahane edilerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde başlatılan ve 3 gün süren olaylarda, kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi Sabah'a konuştu:

'ÇOCUKLARIMIZI HATIRLAYIN'

Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben gelirsem Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım' diyor. Cumhurbaşkanı adayı bir kişi, 51 insanın ölümüne neden olan birini serbest bırakacağını söyler mi? Kürtlerin oyunu almak için bunu yaparken, HDP ile birlikte hareket etmesi ciğerimizi yakıyor. Benim tüm annelerden ve babalardan tek isteğim var: Sandığa giderken Yasin ve arkadaşlarının nasıl şehit edildiğini gözlerinin önüne getirip öyle oy kullansınlar" dedi.

'AYNI YERE HİZMET EDİYOR'

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanları serbest bırakacağı vaadinde bulunuyor. Bunu Kürtlerin oyunu alıp makam sahibi olmak uğruna yapıyor. Bizim gibi evlat acısı çekenlerin yüzüne nasıl bakacak? Nasıl, 'Ben tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanıyım' diyecek. Her açıklaması bizi bir kez daha yakıyor, hem evlatlarımızı hem de bizleri yeniden bir kez daha öldürüyor. Millet İttifakı'nda yer alan partiler de masayı kuran bir noktaya hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, "Hiçbir suçu olmayan çocuklarımız o gün hunharca öldürüldü. Biz 9 yıldır bunun acısını çekerken, Kılıçdaroğlu, bölgeden oy almak ve cumhurbaşkanı olmak için HDP güzellemesi yapıyor. Çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanlardan biri olan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun da siyasi hayatının sonunu getirecektir" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE HDP AYNI

Riyat Güneş'in babası Öztekin Güneş ise "Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin söylemleri aynı. İnsanlar yıllarca yaşadığımız kötü günleri gözlerinin önüne getirip öyle sandığa gitsin. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP gelirse bölge başta olmak üzere Türkiye eski günlerine geri döner" dedi.

ŞEHİT YASİN BÖRÜ'DEN MESAJ VAR: TERÖRE OY VERMEYİN, VERDİRMEYİN

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından (TÜGŞAV) şehit videosu paylaşıldı. Videoda kurban eti dağıtırken teröristler tarafından başı taşla ezilerek şehit edilen Yasin Börü seslendirildi. Börü, "Oy vermeye giderken beni şehit edenlerle işbirliği yapanları unutmayın" dedi. Videoda 16 yaşında şehit olan Börü'nün ağzından, "Ben Yasin Börü. Kurban eti dağıtırken, terörist elebaşının çağrısıyla sokakları savaş alanına çeviren teröristlerce başım taşla ezilerek şehit edildim. Oy vermeye giderken, beni şehit edenlerle işbirliği yapanları unutmayın. Aziz milletimiz sıra sizde. Beni unutma!" ifadelerine yer verildi. Videoda, "Teröre oy vermeyin, verdirmeyin!" mesajı yer aldı.