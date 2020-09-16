İHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:55

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDE SKANDAL SÖZLER! "EZAN MI OKUYORSUN SEN" DEDİ DAHA ÇOK DÖVDÜ...

Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi. Mağdur adam, "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Ayrıca Meriç'in evine Aile ve Sağlık Bakanlığından bir ekip geldi ve Hüseyin Meriç ile görüştü. Yaşanan olayın ardından Hüseyin Meriç'in oğlu kapıda bekleyen basın mensuplarına konuştu. Meriç konuşmasında, "Burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

HALİL SEZAİ'DEN DARP AÇIKLAMASI: OLAN OLDU, ÇOK ÜZGÜNÜM

Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai sokakta çekim yaparken mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış, Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Meriç'in oğlu basın mensuplarına konuştu.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Ayrıca Meriç'in evine Aile ve Sağlık Bakanlığından bir ekip geldi ve Hüseyin Meriç ile görüştü. Yaşanan olayın ardından Hüseyin Meriç'in oğlu kapıda bekleyen basın mensuplarına konuştu. Meriç konuşmasında, "Burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

Halil Sezai Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin. Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettik diyorum, çünkü daha önce defalarca bu abimizin "Gelin lan"lı tekliflerini reddettim. Güldüm, geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek, talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim, manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz, yönetmenimiz olan husumetinden dolayı bize program çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapamadık. İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatrına iki senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardı. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan evde değilken bile kurduğu düzenek ile uzaktan yayın yapıyordu. Kafası yerinde değilken ana avrat söven abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 adam yığmaya girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini hakaretlerini kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık. Buna söyleyecek bir lafım yok beni bilen bilir. Aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin bir süreci var. Üzgün müyüm hem de çok. Değmez bu mafya hikayelerinin ballandıra ballandıra anlatan parasıyla her şeyi herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için bilmiyor muyum sitesinin 50 tane kamerası olduğunu. Magazin gazetecilerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını elbette biliyorum ama dayanamadım işte taş olsa çatlardı Aylardır süren bu küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var. Tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunacak da bir tarafım yok. Olan oldu, çok üzgünüm herkesten özür diliyorum kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi. Ama işte..."

ÜNLÜ İSİMLERDEN HALİL SEZAİ'YE BÜYÜK TEPKİ!

Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler şu mesajları paylaştı;

FIRAT TANIŞ

Halil Sezai ile ilgili görüntüleri utanarak izledim. Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum.

ALİŞAN

Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öylemi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK’da??

Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.

SİNAN AKÇIL

Ayyaşlık var, yaşlılara ek kaldırma var. Örf yok, adet yok! Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşına çıksam? Yazık sana! Acınacak haldesin...

AYŞEGÜL YILDIZ

Yazıklar olsun vicdan yoksunu! Aynısını yaşaman dileğimle!

FULDEN URAS

Ahhh be amcam sana geçmiş olsun! Sana da geçmiş olsun Halil Sezai Türk halkı bunu unutmaz! Seni farklı şarkılarınla sevdik böyle iğrenç bir ruh haline hangi ara geldin? Lanet olsun çocuğa, yaşlıya, kadına, hayvana şiddet uygulayan herkese. Lütfen Ozan Güven, Ahmet Kural nasıl cezalandırıldıysa bu adam da aynı muameleyi görmeli ve burada siz basın mensuplarına çok görev düşüyor lütfen ama lütfen peşini bırakmayın bu olayın. Şiddetin kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok her kime uygulanıyorsa uygulayan gereken her türlü cezayı alsın.