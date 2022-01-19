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Yaşlı çift, sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybetti

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

İHA19 Ocak 2022 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:27
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Edinilen bilgiye göre, Atmaca Sokak'ta meydana gelen olayda İmran E. (60) ve Mehmet E.'den (64) bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak ikamete girdi. İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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