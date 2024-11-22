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Yaşlı çifti 1 milyon lira dolandırdılar: 2 tutuklama

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Yaşlı çifti 1 milyon lira dolandırdılar: 2 tutuklama
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Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Osman (84) ve Hatice A. (78) çiftini 15 Kasım'da telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyen dolandırıcılar, isimlerinin karıştığı suçtan kurtulmaları ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.

Dolandırıcılara inanan yaşlı çift, evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları teslim etti.

Osman ve Hatice A'nın bir süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Amirliği, 20 kişiden oluşan özel ekip kurarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kameralarına ait 230 saatlik görüntüleri inceleyen ekip, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yusuf K. (21) ile Baran Şahin K. (19) olduğunu belirledi.

Manisa'daki adreslerine yapılan baskınla yakalanan zanlılar, İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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