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Yaşlı çiftten duygulandıran teşekkür

Aydın'ın Söke ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan kaymakamlık görevlilerine 'Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin' notuyla teşekkürlerini sundu.

AA26 Mart 2020 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:04
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Söke Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kendilerinden yardım isteyen Dilşat (66) ve Hüseyin Özer (70) çiftinin Atatürk Mahallesindeki evine gitti.

Özer çifti, pazar alışverişi yapılması için hazırladıkları listeyi bir kağıda yazarak görevlilere teslim etti.

Görevliler, pazarda alışveriş yaparken listenin alt kısmındaki "Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Teşekkür ediyoruz." yazılı not kağıdını gördü.

Çiftin pazar ihtiyacının karşılanmasının ardından erzak aileye teslim edildi.

Görevliler, kendilerini duygulandıran bu sürpriz teşekkür notunu sosyal medyada paylaştı, çok sayıda beğeni aldı.

Aileyle ilgilenen görevlilerden Gamze Şanlı, böyle bir ekibin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek kendileri için yazılan notu gördüğünde gururlandığını dile getirdi.

Günay Uzun da yaşlılara yardım eden bir görevde yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğine dikkati çekerek işini severek yaptığını söyledi.

- "NASIL TEŞEKKÜR ETMEYELİM"

AA muhabirine açıklama yapan Hüseyin Özer, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan karar doğrultusunda sokağa çıkmadıklarını belirterek, "Alınacaklar şeylerimiz vardı ve bir telefonla geldiler. Devletimizin ve milletimizin ayakta durması bizleri mutlu ediyor. Geleceğimize de umut veriyor." dedi.

Notu yazan Dilşat Özer ise şunları söyledi:

"Pazarda köylü kadınların olduğu yerler var, sürekli onlardan alışveriş yapıyorduk. Oraya gitmezler diye düşündük ama gitmişler, bulmuşlar ve alışverişimizi yapmışlar. Bizim için arayıp bulmuşlar nasıl teşekkür etmeyelim. Minnetimizi belirtmek için böyle bir şey yazdık."

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