''Yaşlı Dostu Hastane'' konseptiyle ayrıcalıklı hizmet

AA 21 Ocak 2022 Cuma 12:35 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:35

Kentte ilk olarak Bucak Devlet Hastanesinde başlatılan proje, yaygınlaştırılarak kent merkezi, Gölhisar, Yeşilova devlet hastaneleri ile Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde uygulandı.

Bu kapsamda kent, tüm ikinci basamak sağlık tesisleriyle "Yaşlı Dostu Hastane" konseptine sahip tek il olma özelliğine sahip oldu.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Bucak Devlet Hastanesinde gazetecilere, TÜİK verilerine göre ildeki yaşlı nüfusu oranının 15,81 olduğunu söyledi. Bundan dolayı ildeki yaşlılara farklı bir hizmet politikası geliştirdiklerini aktaran Şenbayram, yaşlıların daha nitelikli sağlık hizmeti almaları adına böyle bir projeyi başlattıklarını dile getirdi.

Şenbayram, il genelindeki tüm yataklı tedavi kurumlarında "Yaşlı Dostu Hastane" projesini uyguladıklarını kaydetti.

Tedavi hizmeti almakta zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara hastanelerde özel alanlar oluşturduklarını ifade eden Şenbayram, "Bu konsepti tüm hastanelerinde uygulayan Türkiye'de ilk il olduk. Yaşlı Dostu Hastane, yaşlılarımızın kapıdan girdikleri anda çağrı zilini çalmasıyla başlayan tedavi ve tahlil sürecini de kapsayan yaşlılarla ilgili her şeyi düşündüğümüz özel bir konsept." ifadelerini kullandı.

- "POZİTİF AYRIMCILIK SAĞLIYORUZ"

Hastaneye gelen yaşlıları sahiplenerek her adımda onların yanında olarak tedavi işlemlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Şenbayram, şöyle konuştu:

"Yaşlılarımız sıra beklemeden ilgili personel vasıtasıyla onlar için ayrılmış özel tedavi ve hizmet alanına yönlendiriliyor. Bu alanda sadece onlara hizmet veriliyor. Böylelikle tedavileri daha hızlı yapılıyor. Yaşlılara hastanelerimizde pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Yaşlı hastalarımızın tedavisi hem hızlı yapılıyor hem de adeta özel bir otele veya ofise gelmiş gibi kendilerini evlerindeki rahatlıkta hissediyorlar. Sadece tedavi hizmeti değil aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyoruz. İhtiyaçlarına göre sağlıklı yaşam merkezlerine yönlendiriyoruz. Beslenme ve egzersiz önerilerinde bulunuyoruz."

"Yaşlı Dostu Hastane" hizmeti alan 65 yaşındaki Abdullah Yüce de konseptten çok memnun kaldığını, otel konforunda hizmet aldığını anlattı.

Rahatlıkla sıra beklemeden muayene olduğunu belirten Yüce, "Güler yüzlü bir şekilde tahlillerimizi yaptılar, röntgenimizi, tomografimizi çektiler, özel ilgi gösterdiler ve çok memnun kaldık." dedi.