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Güncel

Yaşlı kadın ölü bulunmuştu... Evden üç kamyon çöp çıktı

Esenler'de 85 yaşındaki Dürdane Abay'ın ölü bulunduğu evden, 3 kamyon çöp çıktı. Annelerinin öldüğünü günlerce saklayan zihinsel engelli 2 kız kardeş ise, akrabalarının yanına yerleştirildi.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 10:57 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:57
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Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kız kardeşler, akrabalarının yanına yerleştirilirken, belediye ekipleri, çöpe eve dönen dairede temizlik çalışması yaptı.3 kamyon dolusu çöp çıkan ev, ilaçlandı.

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