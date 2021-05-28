Yaşlı kadın ölü bulunmuştu... Evden üç kamyon çöp çıktı

Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Kız kardeşler, akrabalarının yanına yerleştirilirken, belediye ekipleri, çöpe eve dönen dairede temizlik çalışması yaptı.3 kamyon dolusu çöp çıkan ev, ilaçlandı.