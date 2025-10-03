Yaşlı vatandaş sahte polisin tuzağına düştü! İhbar üzerine yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beykoz'da İ.B.G'nin (76), kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle banka hesabına 630 bin lira göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Paranın aktarıldığı hesap üzerinden kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli R.Y. (48) Bağcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında bir suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Şüpheli R.Y. savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.