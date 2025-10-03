İSTANBUL 24°C / 16°C
Yaşlı vatandaş sahte polisin tuzağına düştü! İhbar üzerine yakalandı

İstanbul'da, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yönlendirdiği kişinin parasını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 76 yaşındaki vatandaşın ihbarı üzerine yakalandığı bildirildi.

3 Ekim 2025 Cuma 10:16
Yaşlı vatandaş sahte polisin tuzağına düştü! İhbar üzerine yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beykoz'da İ.B.G'nin (76), kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle banka hesabına 630 bin lira göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Paranın aktarıldığı hesap üzerinden kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli R.Y. (48) Bağcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında bir suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Şüpheli R.Y. savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

