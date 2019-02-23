İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yaşlı vatandaştan İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti'ye gel

Sultanbeyli’de çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaşlı bir vatandaş arasında geçen CHP diyaloğu dikkat çekti. Yaşlı vatandaş İmamoğlu'na '50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Partiye gel sana yalvarıyorum' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Oto Sanayi ve kent meydanındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kenti etkisi altına alan karlı havaya rağmen sokağa çıkan İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlatıp destek istedi.
 
İMAMOĞLU’NA AK PARTİ DAVETİ: “AK PARTİYE GEL SANA YALVARIYORUM”
 
Sanayi ziyaretinin ardından ilçe meydanına gelen İmamoğlu, burada vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Meydanda ilerlediği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir vatandaşla İmamoğlu arasında geçen diyalog dikkat çekti.  İmamoğlu’na CHP’ye karşı tepkisini dile getiren yaşlı adam, "İmamoğlu, ne işin var CHP’nin peşinde. 50 senede olsa oy vermem gel AK Parti’ye, sen bize oy ver” demesi üzerine İmamoğlu, “Sen de güzel adamsın, gel sen hakkını helal et ben gideyim” dedi.  Bunun üzerine yaşlı adam,  “50 sene olsa oy vermem gel AK Parti’ye” deyince İmamoğlu, gülerek “Oy verme helallik ver, gel kucakla diyorum” diye karşılık verdi. Diyalogu sürdüren yaşlı adam son olarak, İmamoğlu’na sarılıp, “AK Partiye gel sana yalvarıyorum” dedi.

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir adaylığına itiraz edildi

Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir adaylığına itiraz edildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Böyle yakındı: Putin telefonlarıma cevap vermiyor

Böyle yakındı: Putin telefonlarıma cevap vermiyor

İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti 'ye gel

İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti 'ye gel

Venezuela'dan flaş hamle, sınıra asker yığdı

Venezuela'dan flaş hamle, sınıra asker yığdı

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'

Komşuda salgın alarmı! Şehri kasıp kavuruyor

Komşuda salgın alarmı! Şehri kasıp kavuruyor
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA