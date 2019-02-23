Yaşlı vatandaştan İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti'ye gel

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Oto Sanayi ve kent meydanındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kenti etkisi altına alan karlı havaya rağmen sokağa çıkan İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlatıp destek istedi.

İMAMOĞLU’NA AK PARTİ DAVETİ: “AK PARTİYE GEL SANA YALVARIYORUM”

Sanayi ziyaretinin ardından ilçe meydanına gelen İmamoğlu, burada vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Meydanda ilerlediği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir vatandaşla İmamoğlu arasında geçen diyalog dikkat çekti. İmamoğlu’na CHP’ye karşı tepkisini dile getiren yaşlı adam, "İmamoğlu, ne işin var CHP’nin peşinde. 50 senede olsa oy vermem gel AK Parti’ye, sen bize oy ver” demesi üzerine İmamoğlu, “Sen de güzel adamsın, gel sen hakkını helal et ben gideyim” dedi. Bunun üzerine yaşlı adam, “50 sene olsa oy vermem gel AK Parti’ye” deyince İmamoğlu, gülerek “Oy verme helallik ver, gel kucakla diyorum” diye karşılık verdi. Diyalogu sürdüren yaşlı adam son olarak, İmamoğlu’na sarılıp, “AK Partiye gel sana yalvarıyorum” dedi.