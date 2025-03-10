İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5583
  • EURO
    39,6795
  • ALTIN
    3424.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Güncel

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
ABONE OL

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yaşlı aylıkları
  • Engelli aylıkları
  • hesap

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.