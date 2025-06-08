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Yaşlılara kaliteli hayat için Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir program başlatıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlılık sürecinin sağlıklı geçirilmesini hedefleyen projeyi duyurdu. İşte detaylar...

AA8 Haziran 2025 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Yaşlılara kaliteli hayat için Bakanlık harekete geçti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve yaşlanırken sağlıklı kalabilmelerini desteklemek amacıyla "Sağlıklı Yaşlanma" programını hayata geçireceklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu, toplumun yaşlı bireylere verdiği öneme işaret ederek, başlatacakları yeni programla yaşlılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve onların sağlıklarını korumayı hedeflediklerini söyledi.

Memişoğlu, Türk toplumunun yaşlısına değer veren ve sağlığını kendi sağlığından da öte tutan bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, "O nedenle biz de Sağlık Bakanlığı olarak yaşlandıkça insanların sağlıklı kalmasının yolunu, nasıl sağlıklı yaşayacağını, sağlıklı yaşlanmayı öğreteceğimiz bir program başlatıyoruz. Böylece yaşlılarımız da bu konuda hem yaşlanıp hem nasıl sağlıklı kalacaklarının eğitimini alacaklar." dedi.

Özellikle 80 yaş üzerindeki bireyler ile yatağa bağımlı hastalar için uzun süredir uygulanan evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sürdürüldüğünü ifade eden Memişoğlu, "Evden çıkmakta zorlanan veya hastaneye gitmesi risk taşıyan vatandaşlarımızı yormuyoruz. İlaç ve sağlık raporlarını biz evlerine götürüyoruz." diye konuştu.

- ELEKTRONİK SİSTEMLE RAPORLAR YAKIN TAKİPTE

Elektronik sistem sayesinde hastaların takiplerinin etkin bir şekilde yapıldığını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlaç ve diğer raporlar konusunda elektronik sistem bizim farkındalığımız oluyor. Daha raporu bitmeden gidip raporunu verir hale getirdik sistemimizi. Böylece yaşlılarımızın da bu hastanelerde randevu olsun başka bir şey olsun uğraşmasını engellemiş olduk. Çünkü çok zor esasında belirli yaştan sonra hele bakıma muhtaç hale geliyorsanız çok zor bir yaşam süreci oluyor. Yakınları için de yatalak hastalarımız için de durum aynı şekilde. Onlara da yardım etmek amacıyla bunları yapıyoruz. Sadece yaşlı bireyler ve yatağa bağımlı hastalara değil esasında yakınına da destek vermemiz gerekiyor çünkü sonuçta ona bakıyor, onunla zaman geçiriyor, ona destek olarak da sağlık hizmetlerini yerinde vermek için çalışma yaptık."

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