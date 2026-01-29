İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Yaşlıları hedef alıp vurgun yaptılar: Sahte polis ve savcılara büyük darbe

Nevşehir'de yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı şebekesine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ocak 2026 Perşembe 23:31
Yaşlıları hedef alıp vurgun yaptılar: Sahte polis ve savcılara büyük darbe
Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alarak dolandıran 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • nevşehir
  • dolandırıcılık operasyonu
  • tutuklama

