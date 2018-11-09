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Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle kandıran cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'da, yaşlı insanları 'şifalı merhem' vaadiyle kandırıp paralarını çaldığı ileri sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde kimlik bulunmadığını söyleyen kişinin Denizli T Tipi Cezaevinden firar eden Halil İbrahim A. (49) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Halil İbrahim A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada firari olduğu süre içinde, hastanelerde bellerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi gören yaşlılarla iletişime geçen zanlının, kaldığı otel veya hastane odasında kendisinde bulunan "şifalı" merhemi süreceği vaadiyle yaklaştığı yaşlıların cebindeki paraları alıp kaçtığı belirlendi.

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