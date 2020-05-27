Yassıada'ya nasıl gidilir? Yassıada nerede? İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası konum ve yol tarifi

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:01

Yassıada'ya nasıl gidilir? sorusu yeniden gündeme geldi. 27 Mayıs 1960 darbesinde utanç mahkemelerinin kurulduğu yer olan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adasını alarak yeni bir görünüme kavuştu. Cumhuriyet tarihinin utanç vesikası olan 1960 darbesinin sözde mahkemelerinin kurulduğu Yassıada, yeni nesillerin gidip görmesi ve öğrenmesi için ziyarete açılacak. Peki Yassıada'ya nasıl gidilir? Yassıada nerede? İşte tarihe tanıklık eden Demokrasi ve Özgürlükler adası Yassıada'ya gitmek için konum ve yol tarifi

YASSIADA NEREDE?

Yassıada İstanbul'a bağlıdır. İstanbul'un adalarından olan Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır. 27 Mayıs Darbesi döneminde burada gerçekleştirilen ve Demokrat Partililerin (DP) yargılandığı Yassıada Yargılamaları ile bilinir. Darbenin izlerini silmek için adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur.

Yeni adıyla Demk-okrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'ya açılış tarihinden itibaren deniz otobüsleri ve feribotlarla seferler düzenlenecek.

Başkan Erdoğan Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geçen sene yaptığı inceleme gezisinde 'Buraya deniz otobüsleri, şehir hatları araçlarıyla gidiş gelişler olacak. Servisler yapılacak.' açıklamasında bulunmuştu.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI (YASSIADA) KONUMU





YASSIADA HAKKINDA

Yassıada 1947'de Deniz Kuvvetleri tarafından satın alınmış, 1949'da inşaata başlanmış ve 1952'de eğitim hizmetlerine açılmıştır. Komutanlık kuzey iskele yanındaki, bugün de duran Bulwer'in şato tipi yuvarlak köşkünü muhafaza ederek, subay ve erler için yüksek katlı lojmanlar, spor sahası, tesisler, buz deposu, yemekhane, silahhane gibi birçok yeni bina yaptırdı. 27 Mayıs Darbesi'nden (1960) sonra burada kurulan mahkemelerde Demokrat Partililer yargılanmıştır. Yassıada Yargılamaları bittikten sonra, ada yeniden Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiş ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978'e kadar sürmüştür.

Deniz kuvvetleri de burayı boşalttıktan sonra adanın ıssız günleri tekrar başlamıştır. 1993'te İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için uygun bir çalışma yeri olarak görüldüğünden, enstitü buraya taşındı. Günde iki kez şehir hatları vapurları, hoca ve öğrencileri getirip götürmesine rağmen, uzaklık, gerekli ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı için Fakülte 1995'te adayı terk etmiştir.

Marmara Denizinin tek balık çiftliği burada bulunmaktadır. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), 1-4 kg'lık Çelikbaş Alabalığı yetiştirilmektedir.

İstanbul'a yakın ve deniz trafiğinden uzak olduğu için hafta sonlarında şehirdeki dalış kulüpleri için eğitim alanı olarak kullanılmaktadır.