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Yastık kılıfında yeni DNA! Narin Güran cinayeti raporunda ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan raporda, yastık kılıfında DNA tespit edildiği belirtildi.

Akşam Gazetesi15 Ocak 2025 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Yastık kılıfında yeni DNA! Narin Güran cinayeti raporunda ortaya çıktı
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Narin Güran cinayetine ilişkin yeni rapor hazırlandı. Evdeki yastık kılıfı üzerinde bir erkeğe ait farklı DNA elde edildi.

YASTIKTAKİ YENİ DNA UYUMLU ÇIKTI

Narin Güran cinayeti dava dosyasındaki baba Arif Güran'ın evindeki halılarında yapılan incelemenin tutanağı ortaya çıktı. 19-23 Eylül 2024'te Narin'in evindeki halılar ve yastık kılıfları üzerinde yapılan DNA incelemesinde, kan bulunamadı ancak iki yolluk, bir halı ve yastıkta bir erkeğe ait DNA elde edildi. Rapora göre, yastık kılıflarından elde edilen bir DNA da, dosyadaki bazı DNA örnekleriyle uyumlu çıkarken, bazılarıyla da uyumsuz çıktı.

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