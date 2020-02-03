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Güncel

Yatağa bağımlı hasta yangında hayatını kaybetti

Düzce’de, yalnız yaşayan yatağa bağımlı Hüseyin Güler (82), elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DHA03.02.2020  14:59 - Güncelleme: 03.02.2020  15:00

Düzce Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri 1752 Sokak’ta bulunan Hüseyin Güler’in evinde yangın çıktı. Sabah eve gelen kızı, yatak odasında çıkan yangında babasının yanarak öldüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu eşyaların tutuştuğu, hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan Hüseyin Güler’in yanarak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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