2 Aralık 2025 Salı
Güncel

Yatak odası başına yıkıldı! Daire sahibi işçilerin ziliyle haberdar oldu

Kocaeli'de bir binada yapılan inşaat çalışması sırasında, yan binadaki odanın duvarı yıkıldı. Yatak odası betonla dolarken, uykuda olan ev sahibi olayı işçilerin zilini çalmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

2 Aralık 2025 Salı 17:14
Yatak odası başına yıkıldı! Daire sahibi işçilerin ziliyle haberdar oldu
ABONE OL

Akıl almaz olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaatta beton atma çalışması yapılırken, yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı.

Duvar tamamen yıkılırken, odanın içi betonla doldu. Daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zili çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu.

Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi.

