Yatalak hastalara yatak yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, sürekli yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta yatağı yardımı yapıldığı vurgulanan açıklamada, yatalak ve alzaymır hastası 71 yaşındaki Necdet Ülgü'nün de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen elektrikli hasta yatağına kavuştuğu bildirildi.

Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta yatağının, incelemelerin ardından doktor raporuyla verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken ve sürekli olarak yatakta bulunan yatalak hastalar, hareket etme acısından zorlanıyor. Hastaya bakma durumunda olan hasta yakınları için de bu durum büyük meşakkate neden oluyor. Elektrikli hasta yatağı kumandayla kolaylıkla hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırılabiliyor. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bu karyolaya sahip olması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde hasta ve ihtiyaç sahibi bin 173 kişiye elektrikli hasta yatağı verildi."

Yatak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Necdet Ülgü'nün eşi Bedriye Ülgü, "Bu yataktan talep ettik. Allah razı olsun belediyemiz de kabul etti. Belediyemizin bu gibi hizmetlerinin devam etmesi, hastalar ve hasta yakınları için çok önemli. İhtiyacı olan herkesin hizmetlerden yararlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.