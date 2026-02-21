İSTANBUL 16°C / 6°C
Güncel

''Yatırım danışmanlığı'' vaadiyle 2.3 milyonluk vurgun: Zanlılar tutuklandı

Kırşehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı belirlenen suç şebekesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
''Yatırım danışmanlığı'' vaadiyle 2.3 milyonluk vurgun: Zanlılar tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, emekli bir vatandaşın telefonla aranarak 'Forex yatırım danışmanlığı' vaadiyle kandırıldığı, sahte yatırım platformlarına yönlendirilerek toplam 2 milyon 352 bin 134 TL dolandırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan detaylı mali analizlerde, şebekenin paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon TL'lik para trafiğini yönettiği belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 cep telefonu, 10 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirilerek incelemeye alındı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında cezaevinde bulunan şüphelilerin de yer aldığı toplam 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari durumdaki 4 şüpheli hakkında ise yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

