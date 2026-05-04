  • ''Yatırım danışmanlığı'' yalanıyla vurgun! 450 milyonluk para trafiği deşifre oldu
''Yatırım danışmanlığı'' yalanıyla vurgun! 450 milyonluk para trafiği deşifre oldu

Sakarya'da jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden sahte 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şahısların 622 banka hesabı üzerinden 450 milyon liranın üzerinde para trafiği yürüttüğü tespit edildi.

4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:28
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir sosyal medya platformu üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle vatandaşların dolandırıldığını belirleyerek harekete geçti.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini B.S.'nin yaptığı belirlenen suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin suç organizasyonunun tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

450 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilere ait kamyonet, otomobil ve motosiklet olmak üzere 3 araca el konuldu. Suç örgütünün finansal ağını mercek altına alan ekipler, şahıslara ait 622 banka hesabını ve yaklaşık 2 milyon lira değerindeki mal varlığını dondurdu. Hesaplar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu banka hesapları aracılığıyla 450 milyon liranın üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

