Güncel

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılar tutuklandı

Erzurum merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 14:09
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdıklarını tespit etti.

Erzurum merkezli Batman, Adana ve İstanbul'un yanı sıra çeşitli ceza infaz kurumlarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheliye yönelik 7 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 9 sim kart, 13 banka/kredi kartı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

