Yatırım vaadiyle 'oltalama' tuzağı! Sosyal medya çetesine yargı tokadı

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaat ederek vatandaşları dolandıran siber çete çökertildi. 'Invescogrubu' adı altında sahte reklamlarla oltalama yapan ve yüklü miktarda haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik baskınlarda 27 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA7 Nisan 2026 Salı 17:45 - Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 27 şüpheliden 19'ü çıkarıldıkları Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleriyle oltalama (phishing) yöntemi kullanarak vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdiği, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Operasyon
  • Tutuklama
  • Asayiş

