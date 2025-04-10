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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Dağlıoğlu atandı.

Dağlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek küresel oyun kurucu bir güç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü uluslararası doğrudan yatırımları artırmanın ve ülkeyi küresel bir finans merkezi haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu doğrultuda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak için tüm mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mart'ta alınan kararla Yatırım Ofisi, "Yatırım ve Finans Ofisi" olarak birleşmişti.

Dağlıoğlu, daha önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı olarak görev yapıyordu.

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