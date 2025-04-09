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Yavru Vatan'a VIP ulaşım: ‘Taksi helikopter' dönemi başladı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında özel bir havayolu firması tarafından VIP taşımacılık için başlatılan “taksi helikopter” seferlerinin ilk uçuşu gerçekleşti. Uygulamanın iki ülke arasında ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
Yavru Vatan'a VIP ulaşım: ‘Taksi helikopter' dönemi başladı
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İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

TAKSİ HELİKOPTER SEFERLERİ BAŞLADI

İlk sefer sonrası gazetecilere açıklama yapan Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacağını belirterek, seferlerin VIP hizmeti amaçlı olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin iç hat güzergahlarında da kullanılacağını söyledi.

"ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Arıklı ise taksi helikopter uygulamasının iki ülke arasındaki ulaşımı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e de seferler olacak." diye konuştu.

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