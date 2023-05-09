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Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye bombardıman: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler

6'lı Masa'nın HDP ile yakınlaşması sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaparken İYİ Parti'nin sessiz kaldığını söyledi. Ağıralioğlu, 'Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki...' dedi.

9 Mayıs 2023 Salı 11:08 - Güncelleme:
Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye bombardıman: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, altılı masada yaşanan adaylık krizi sonrası zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığına isyan etti.

Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." dedi.

Ağıralioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu.

PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

"KEMAL BEY KAZANIRSA SİYASET SIKIŞIR: HEMEN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALABİLİRİM"

Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim." şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİKLİK İSTEYENLER ÇOCUKLARIMIZIN KATİLLERİNDEN MEDET UMUYOR"

"İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir." diyen Ağıralioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti.

PKK'nın sözde yönetici kanadından gelen destek açıklamaları karşısında İyi Parti'nin sessiz kaldığını ifade ederek, hain terör örgütünün saldırılarını durdurmasının altını çizdi.

"KANDİL'DEN AÇIKLAMA GELİYOR: İYİ PARTİ BİR ŞEY DEMİYOR "

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.."

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