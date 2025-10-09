İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Yavuz Bingöl'den MHP Lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı. Bingöl'ün ziyarette 'Çeke Çeke' deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.

9 Ekim 2025 Perşembe 08:12
Yavuz Bingöl'den MHP Lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.

Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.

