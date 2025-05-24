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Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerinin koruması TCG Barbaros'a emanet

Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerinin koruma ve refakat görevini TCG Barbaros üstleniyor. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Barbaros'un ve sondaj gemilerinin görüntülerine yer verildi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerinin koruması TCG Barbaros'a emanet
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

  • tcg barbaros
  • sondaj
  • refakat

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