Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’deki görevi nedir? Yavuz sondaj gemisi son dakika nedir?

‘Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’deki görevi nedir? Yavuz sondaj gemisi nedir? Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz’de ne yapacak?’ sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Bakan Dönmez’in yaptığı açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz. Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak” dedi. Yavuz sondaj gemisinde çalışan personelin yüzde 53'ünün Türk ve gemide şu anda 150 personel bulunuyor. Sondaj sırasında bu rakam 180'e çıkacak ve gemide maksimum 200 personel çalışabilecek. Yavuz sondaj gemisi, Türkiye'nin Fatihten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. İşte Yavuz sondaj gemisiyle ilgili son dakika gelişmeleri…

SONDAJ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor. Yavuz sondaj gemisinin uğurlama töreninde konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Sondaj çalışmalarının Temmuz'da başlayacağını, Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını" ifade etti.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA KİMSE ENGEL OLMAYACAK

Arkasına Cumhurbaşkanımızı, personelimizi alan Yavuz Karpaz 1 kuyusu için Doğu Akdeniz'de başlayacak. 3300 derinlikle 3 ayda tamamlayacak. 140 personelimiz emek ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak. Tek arzumuz hidro-karbon rezervlerini milletimize sunmak. Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ve emri vakiye göz yummayacak.

BU GEMİLERİMİZ KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLK ADIMIDIR

Hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını savunacağız. Güney Kıbrıs'ın taraftar toplamak için AB'nin arkasına sığınması düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her durumun sonu hüsrandır. Bazı bölge dışı aktörleri uyarmak istiyorum. Hiçbir sonuca ulaşmayacak illüzyonların peşine düşmeyin.

* Haklarımızın gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Fatih, Yavuz, Oruç Reis birbirinden bağımsız günü birlik politikalar sonucu dahil olmadı. Kutlu bir yürüyüşün ilk adımlarıdır.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin Fatihten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide Dynamic Positioning sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.

"KARŞI TARAFIN NE YAPTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Doğu Akdeniz'le ilgili uluslararası konularla ilgilenmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine verdiği görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği lisans alanlarında, gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden kurumuza devrolmuş lisans alanlarında çalışmalarımızı yerine getirme konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Karşı tarafın ne yaptığıyla da çok fazla ilgilenmiyoruz. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih gemisinde çalışanları tutuklama kararına ilişkin) Bize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bununla ilgili devletimizin ilgili makamları gerekli önlemleri alıyor. Biz başka bir konuyla ilgilenmeden görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla kamuoyu rahat olsun. Hiçbir şeyden etkilenmeden bu görevi yerine getireceğiz."