Yavuz Sultan Selim Han 500. vefat yılında, 500 Hatm-i Şerif ile anılıyor

18 Eylül 2020 Cuma 11:08 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:08

Manisa Vakfı tarafından düzenlen anma töreni 20 Eylül 2020 tarihinde Fatih’teki Yavuz Selim Türbesi başında saat 13:30 gerçekleşecek.

Merkezi İstanbul'da bulunan Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz, düzenlenen törenle ilgili şunları söyledi:

“ Biz bu program için yaklaşık bir yıldır hazırlık yapıyorduk. Geniş katılımlı olmasını çok arzu etmiştik. Program içinde çok çeşitli etkinlikler planlamıştık. Ancak ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 nedeniyle bu arzumuzu gerçekleştiremiyoruz. Bildiğiniz gibi tedbirler alınmakta ve biz de bu tedbirlere uymak durumundayız. Dolayısıyla müsaade edilen ölçüler kapsamında, sembolik bir katılımla bu anma programını gerçekleştireceğiz.

500. Vefat yılında, okunan 500 Hatm-i Şerif'in duası yapılacaktır. Duayı Evrensel Hafızalar Derneği Başkanı Mustafa Cumhur Bey ve bir grup hafız arkadaşı yapacak. Ardından eşi Ayşe Hafsa Valide için yapılan mesir macununun temsili bir şekilde ikramı yapılacaktır.

Bu vatan ve millet için hizmet edenleri, canlarını ortaya koyup şehit ve gazi olanları anmak bizlerin borcu. Bu anlayışla hizmet edenleri; Yavuz Sultan Selim Han’ı rahmetle anıyoruz” dedi.