27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Riva Bozhane, Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Çöp toplama kamyonu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu fotoğraf bugün çekildi!

Bu fotoğraf bugün çekildi!

6 yıl önce oluşmuştu... Kayboldu

6 yıl önce oluşmuştu... Kayboldu

Beşiktaş'a çılgın gelir! 35,3 milyon Euro

Beşiktaş'a çılgın gelir! 35,3 milyon Euro

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

'Profesörüm, kimse beni dolandıramaz' dedi ama... Büyük şok

'Profesörüm, kimse beni dolandıramaz' dedi ama... Büyük şok
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA