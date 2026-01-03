İSTANBUL 13°C / 12°C
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde fırtına alarmı… Bakanlık duyurdu: 2'inci seviyeye geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Sürücüler ise hızlarını 60 kilometreye düşürmeleri konusunda uyarıldı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde fırtına alarmı… Bakanlık duyurdu: 2'inci seviyeye geçildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle köprüde 2. alarm seviyesine geçildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama saatte 80 kilometre üzeri ve zaman zaman anlık saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığıyla hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Köprüyü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."

