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Yavuz'un yeni görevi Avrupa'yı rahatsız etti! Haddini aşan sözler

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi.

18.01.2020  23:42 - Güncelleme: 19.01.2020  03:22

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdiği anımsatıldı.

AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşıtı önceki konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Diyaloğa elverişli bir ortam yaratmaya yönelik somut ve iyi niyetli adımlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği zedeleyen eylemlerden kaçınılması, AB üyesi bütün ülkelerin uluslararası deniz hukuku ve deniz yetki alanlarının egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün, "Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek." açıklamasında bulunmuştu.

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