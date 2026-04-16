İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7654
  • EURO
    52,8609
  • ALTIN
    6940.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Yaya geçidinde korkunç kaza: Motosikletli anne ve 2 yaşındaki bebeğini ezdi
Güncel

Yaya geçidinde korkunç kaza: Motosikletli anne ve 2 yaşındaki bebeğini ezdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğu motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Yaya geçidinde korkunç kaza: Motosikletli anne ve 2 yaşındaki bebeğini ezdi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Çay Mahallesi Seka Caddesi üzerinde meydana geldi. G.T. idaresindeki 67 ACT 218 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. (35) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Ö.A.D'ye çarptı.

MOTOSİKLET YAYA GEÇİDİNDE ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPT

Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Motosikletli ifadesi için karakola götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.