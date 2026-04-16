Yaya geçidinde korkunç kaza: Motosikletli anne ve 2 yaşındaki bebeğini ezdi

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Çay Mahallesi Seka Caddesi üzerinde meydana geldi. G.T. idaresindeki 67 ACT 218 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. (35) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Ö.A.D'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Motosikletli ifadesi için karakola götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.