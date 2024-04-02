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Yaya geçidinde otomobil çarpması ile ölen anne, kızlarına bayramlık almaya gidiyormuş

Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tuba Çival'in (39), aynı kazada yaralanan kızları M.Ç. (7) ile R.Ç.'ye (14) bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.

DHA2 Nisan 2024 Salı 11:03 - Güncelleme:
Yaya geçidinde otomobil çarpması ile ölen anne, kızlarına bayramlık almaya gidiyormuş
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Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Ö. idaresindeki 16 AVZ 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı. Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Recep Ö. bayıldı. Çevredekiler Recep Ö'ye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi. Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tuva Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Recep Ö.'nün de polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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