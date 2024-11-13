Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kaza, dün gece saatlerinde Gediz - Kütahya Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan kişinin Sezgin Kul (46) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kul'un cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Kul'a çarptıktan sonra kaçan minibüsü ve sürücüsünü tespit ederek kısa sürede yakaladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.