İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'ye yağdı. Silivri'nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedilmişti.
Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, 3 gün İstanbul'da beklenen hava sıcaklıklarının pazartesi günü 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirilmişti.