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Güncel

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına orman ekipleri yetişti

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki yaylalarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

AA26 Kasım 2024 Salı 17:18 - Güncelleme:
Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına orman ekipleri yetişti
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Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan yaylalarda mahsur kalan 7 vatandaşın ormancılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

7 KİŞİNİN MAHSUR KALDIKLARI YERDEN ALINDIĞI AKTARILDI

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerin yaylalara yönlendirildiği anlatılan açıklamada, uzun uğraşlar sonucu Göynükören ve Gücükler yaylalarında birer, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere 7 kişinin mahsur kaldıkları yerden alındığı aktarıldı.

Açıklamada, ekipler eşliğinde Dörtdivan ilçesine getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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