Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına orman ekipleri yetişti

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan yaylalarda mahsur kalan 7 vatandaşın ormancılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.7 KİŞİNİN MAHSUR KALDIKLARI YERDEN ALINDIĞI AKTARILDI
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerin yaylalara yönlendirildiği anlatılan açıklamada, uzun uğraşlar sonucu Göynükören ve Gücükler yaylalarında birer, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere 7 kişinin mahsur kaldıkları yerden alındığı aktarıldı.
Açıklamada, ekipler eşliğinde Dörtdivan ilçesine getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.