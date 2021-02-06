Yaylada mahsur kalmışlardı... İyi haber geldi

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:04

Konyaaltı ilçesi Kökez Yaylası'na off-road yapmak için çıkan 8 kişi, arazi araçlarının arızalanması üzerine jandarmadan yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve çamur nedeniyle yaklaşık 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan jandarma ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyeleri, 8 kişiyi kurtardı.

Grup Başkanı Osman Gökçenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişinin 2 arazi aracıyla yaklaşık 4 saat mahsur kaldığını söyledi.

Bu kişilere ulaştıklarında arazi araçlarının uçuruma yakın bir bölgede olduğunu gördüklerini belirten Gökçenoğlu, "Zorlu bir operasyon oldu. Hem kendilerini hem de araçlarını kurtardık." dedi.