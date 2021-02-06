İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
Güncel

Yaylada mahsur kalmışlardı... İyi haber geldi

Antalya'da arazi araçlarının arıza yapması üzerine yaylada mahsur kalan 8 kişi, jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyelerince kurtarıldı.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:04
ABONE OL

Konyaaltı ilçesi Kökez Yaylası'na off-road yapmak için çıkan 8 kişi, arazi araçlarının arızalanması üzerine jandarmadan yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve çamur nedeniyle yaklaşık 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan jandarma ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyeleri, 8 kişiyi kurtardı.

Grup Başkanı Osman Gökçenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişinin 2 arazi aracıyla yaklaşık 4 saat mahsur kaldığını söyledi.

Bu kişilere ulaştıklarında arazi araçlarının uçuruma yakın bir bölgede olduğunu gördüklerini belirten Gökçenoğlu, "Zorlu bir operasyon oldu. Hem kendilerini hem de araçlarını kurtardık." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.