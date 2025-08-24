Yayladağı'nda depremin yaralı sarılıyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 467 konutun anahtar teslimine başlandı.

Depremin yaralarını sarmak için Hatay'da ihya ve inşa süreci devam ediyor. Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toplu Konut Projesi kapsamında GK-14 ve GK-15 bloklarındaki hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirilen teslimlerde vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi.