İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yayladağı'nda depremin yaralı sarılıyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toplu Konut Projesi kapsamında GK-14 ve GK-15 bloklarındaki hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

IHA24 Ağustos 2025 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Yayladağı'nda depremin yaralı sarılıyor
ABONE OL

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 467 konutun anahtar teslimine başlandı.

Depremin yaralarını sarmak için Hatay'da ihya ve inşa süreci devam ediyor. Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toplu Konut Projesi kapsamında GK-14 ve GK-15 bloklarındaki hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirilen teslimlerde vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.