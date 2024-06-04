İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2024 Salı / 28 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6351
  • EURO
    35,5541
  • ALTIN
    2441.86
  • BIST100
    10364.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaz dönemi mehteran gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı
Güncel

Yaz dönemi mehteran gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı.

AA4 Haziran 2024 Salı 22:36 - Güncelleme:
Yaz dönemi mehteran gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı
ABONE OL

Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapı önünde gerçekleşen bu yılın ilk gösterisini, yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 30 dakika süren gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da arasında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

GÖSTERİLER HAKKINDA

Yüzyıllar boyunca Türk ordularının ayrılmaz bir parçası olan Mehter, her sene olduğu gibi bu yıl da Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden turistlere görsel şölen yaşatacak.

Tarihi 11. yüzyıla dayanan ve yıllarca muharebe meydanlarında orduya coşku vererek zafer kazanmada etkili olan Mehter, izleyicileri tarihte yolculuğa çıkaracak.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin özelliklerini yansıtan kostümleri ve enstrümanlarıyla gösteride yer alacak.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki yaz gösterileri Hazine Kapı, Topkapı Sarayı'ndakiler ise Babüssaade önünde saat 11.00'de başlayacak.

Mehteran Birliği, 23 ve 30 Temmuz ile 6,13 ve 20 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda, yarın, 24 ve 31 Temmuz ile 7, 14 ve 21 Ağustos'ta ise Topkapı Sarayı'nda gösteri düzenleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.