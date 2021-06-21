21 Haziran 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:29

Yaz gündönümü ne zaman? sorusu 21 Haziran 2021 tarihinde gündeme geldi. Kuzey Yarım kürede yaz gündönümü 21 Haziran'da başlıyor. Yaz Ekinoksu aynı zamanda en uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da geçer. Peki 21 Haziran ekinoks özellikleri nelerdir? En uzun gün bugün mü? İşte 21 Haziran ekinoks özellikleri ve yaz gündönümü hakkında bilinmesi gerekenler...

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

21 Haziran 2021 yaz gündönümü bugün başladı. Yaz Gün dönümünde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır.

Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır.

Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

21 HAZİRAN EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır.

Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

"Gün dönümü" kelimesi, temelde "Güneş (sol) duruşu (stitium)" anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelirken, 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlıyor. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gün dönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gün dönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

EN UZUN GÜNDÜZ HANGİ ŞEHİRDE GERÇEKLEŞİR?

21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar.

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.