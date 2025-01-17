Yazar Mehmed Şevket Eygi düzenlenen etkinlikte anıldı

2019'da vefat eden İslami camianın önde gelen isimlerinden gazeteci, yazar Mehmed Şevket Eygi, 11 Ocak'ta Sultanahmet'te düzenlenen bir programla anıldı. Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan İnancını Yaşayan Münevver Mehmed Şevket Eygi kitabında merhumun hayatını, davasını, fikirlerini ve eserlerini kaleme alan Mehmet Nuri Yardım'ın düzenlediği etkinlik, Recep İncecik'in sahibi olduğu Sultan Köşesi lokantasında gerçekleşti. Yağmurlu havaya rağmen şahsım da dahil birçok kişinin katıldığı etkinlik anlatılan Eygi hatıraları ekseninde gündeme gelen hadiselerle adeta İslami camianın 2000'ler öncesi düşünce dünyasına nostaljik bir yolculuk mahiyetindeydi.

BU ÜLKEDEKİ 'ÖTEKİLERİN' SESİ OLDU

Etkinlikte konuşan yazar Yardım, Eygi ile 45 yıllık bir tanışıklığı bulunduğunu, onun çıkardığı 'Büyük Gazete' ile yetiştiğini belirtti. Yardım, bütün davetlilere hediye ettiği kitabı Eygi'ye bir vefa borcu olarak kaleme aldığını vurguladı. Ekrem Kızıltaş, rahmetlinin yazılarına gösterdiği özeni anlatırken, Mehmet Cangir 'şehirli' yönüne vurgu yaptı. Cafer Vayni dolmakalem tutkusunu dile getirirken, Dursun Gürlek zengin kütüphanesinden yola çıkarak 'kitabiyat alimi' olduğunu söyledi. Ekrem Kaftan, 'musalli bir adamdı, ezan okurdu' derken, Safa Saygılı İslami eğitim görmediği halde bir İslam alimi kadar bilgili olduğuna dikkati çekti. Doktoru Ali Akben gurmeliğine dair komik anılarını aktarırken, Müfit Yüksel de çocukluktan beri tanıdığı Eygi'nin adına bir kütüphane ve müze açılması gerektiği fikrini bir kez daha yineledi.

Rahmetullah Karakaya da Eygi'nin bu ülkede uzun yıllar 'öteki' olarak görülen muhafazakâr kesim için yaptıklarının önemini hatırlattı. Avukatı Cahit Polat ise yazıları nedeniyle kendisine açılan davalara rağmen cesaretini asla kaybetmeyen bir isim olduğunu söyledi. Birçok ismin Eygi ile hatıralarını ve kendi yaşamlarına, bakış açılarına etkisini anlattığı program, bu hatıraların ayrıca yazılıp kitaplaştığı takdirde muhafazakâr camianın mücadelelerle dolu yıllarına ışık tutacak önemli bir eserin meydana geleceğine işaret eder nitelikteydi. Merhum Eygi'nin fikri dünyasından, davası uğruna çektiği zorluklara, estetik zevkinden gurmeliğine, insana yaklaşımından hayata bakışına dair birçok anektodla yadedildiği etkinlik, Yardım'ın kitabını imzalamasıyla sona erdi.

ONA ÖZEL TARİFLERİ DE TATTIK

Mehmed Şevket Eygi'nin anıldığı etkinliğin sürprizi ise davetlilere sunulan yemeklerdi. 2024'te gastronomide 'Yılın Ahisi' ödülünü alan Recep İncecik, ikram edilen kuru fasulye ve bulgur pilavını bizzat Eygi'nin kendisiyle paylaştığı tarifler ile hazırladığını belirtti. Eygi'nin 1990'lardan beri mekânını ziyaret ettiğini söyleyen İncecik, beslenmeye verdiği önemi anlattı. Eygi'nin herkese günde bir elma yemesini tavsiye ettiğini aktaran İncecik, "Sağlık konusunda beslenme ile tedavi yolunu tercih ederdi, yemek konusunda da çok bilgiliydi." dedi.