19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI

İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI

Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM!

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı.

MUHAMMED NUR KASADAR'I DONDURUCUYA KOYMUŞ

Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'ESKİ KONULARDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI'

Sabah'ın haberine göre, Gasp Büro'da sorguya alınan Hakan Ö, ifadesinde, 'Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa'da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dedi.

Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

KUMAR BORCU VARMIŞ

Öte yandan şüpheli Hakan Ö'nün ailenin daha önceden yanında çalışan işçileri olduğu bir süre sonra kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü.

Hakan Ö.'nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bayrampaşa'da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.