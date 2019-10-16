Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
- AA
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.
Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.